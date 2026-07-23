(Foto) Vučić se sastao sa premijerom Češke u Beogradu: Razmenili smo mišljenja i o evropskom putu Srbije

Newsmax Balkans pre 10 minuta
(Foto) Vučić se sastao sa premijerom Češke u Beogradu: Razmenili smo mišljenja i o evropskom putu Srbije

U Palati Srbija održan je tet-a-tet sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša. Prethodno je održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke, predvođen premijerom Srbije prof. dr Đurom Macutom i češkim premijerom.

"Dobar razgovor sa Babišem o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje Srbije i Češke, sa posebnim osvrtom na povezivanje naših kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza između dve zemlje", napisao je predsednik Srbije na Instagramu. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Dodao je da je jooš jednom zahvalio na potvrdi učešća Češke na EXPO 2027. "Uveren da će ova svetska izložba biti prilika za predstavljanje
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