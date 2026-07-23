Novi krug turističkih vaučera: Ko ima pravo na 10.000 dinara i kako se prijaviti

Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara moći će da se prijave za turističke vaučere u vrednosti od 10.000 dinara, nakon što je Vlada Srbije usvojila uredbu kojom je za ovu namenu obezbeđeno 300 miliona dinara.

Vlada Republike Srbije saopštila je da je usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije. "Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara", navodi se u saopštenju. Kako se dodaje, cilj dodela vaučera je unapređenje