uživo Bliski istok na ivici šireg rata: SAD nastavile napade, Huti pogodili saudijske tankere

Sukob između Sjedinjenih Država i Irana nastavljen je i tokom noći, koja je bila 12. uzastopna noć američkih napada na iranske ciljeve.

Američka vojska saopštila je da je u sredu uveče izvela nove vazdušne udare, dok su iranski mediji, pozivajući se na Rojters, javili da su dve osobe poginule u napadu na granični prelaz Šalamče sa Irakom. Istovremeno, Teheran optužuje Vašington da koristi planinu Pikeks, za koju se sumnja da krije podzemni nuklearni objekat, kao izgovor za dalje napade, nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije zapretio da bi mogao da gađa tu lokaciju. Istovremeno, sukob