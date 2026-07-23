Vlada donela uredbu za dodelu besplatnih vaučera penzionerima za odmor u Srbiji

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista, koja se odnosi na dodelu besplatnih vaučera za penzionere za odmor u Srbiji za šta je izdvojeno 300 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija. „Opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi