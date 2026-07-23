"Bar 60 hiljada ljudi treba sa studentima da učestvuje u borbi, da izbori ne budu pokradeni"

Član Gradske izborne komisije Zoran Alimpić ocenio je da 15.000 kontrolora nije dovoljno za efikasnu kontrolu izbora, navodeći da taj broj pokriva tek prošireni sastav biračkih odbora. Za potpunu kontrolu izbornog procesa potrebno je najmanje 50.000 do 60.000 ljudi, istakao je Alimpić i pozvao građane da se prijave za kontrolore.

Studenti su objavili da trenutno obučavaju 15.000 kontrolora za izbore, kao i da im je potrebno još nešto više od hiljadu, međutim, član Gradske izborne komisije Zoran Alimpić kaže za N1 da se taj broj uklapa tek za formiranje takozvanog proširenog sastava biračkih odbora. “Svaka lista koja se prijavi na izbore ima pravo na prošireni sastav u biračkom odboru na jednog člana i jednog zamenika. Pošto biračkih mesta ima negde oko 8.300, nešto preko 16.000 kontrolora