"Jedva čekam da je vidim": Oglasila se Indy nakon što je postala tetka FOTO

Pevačica Edita Aradinović juče je postala majka i na svet donela devojčicu.

Edita je otkrila da je naslednici dala ime Zoia, a sada se oglasila i pevačicina sestra Indira Aradinović Indy. Naime, Indy se oglasila na Instagramu, ne krijući uzbuđenje jer je postala tetka. "Hvala svima na čestitkama, divni ljudi", napisala je ona i dodala: "Jedva čekam da je vidim! Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je tetka najviše na svetu".