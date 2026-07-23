Kos: Predstavnici srpskog civilnog društva izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je danas zabrinutost zbog kampanja blaćenja i ličnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji.

"U proteklih nekoliko dana, mnogi predstavnici srpskog civilnog društva bili su izloženi kampanjama blaćenja i ličnim napadima", navela je Kos na društvenoj mreži Iks. Over the past days, many Serbian civil society representatives have been subjected to smear campaigns and personal attacks. A strong civil society and engaged citizens are an asset to every democracy and essential to a successful enlargement process. They deserve respect and… Ona je istakla da snažno