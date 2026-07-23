Niko neće u Žmirićeve specijalce: Šta se krije iza produžetka konkursa za prijem u SAJ?

Nova pre 2 sata
Niko neće u Žmirićeve specijalce: Šta se krije iza produžetka konkursa za prijem u SAJ?

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije produžio je do 11. avgusta rok za prijavu na konkurs za prijem 22 nova pripadnika Specijalne antiterorističke jeidnice (SAJ). Iako MUP tvrdi da je konkurs produžen zbog što kvalitenije selekcije, u javnosti se spekuliše da bi pravi razlog mogao da bude slabiji odziv kandidata, a to i ne bi bilo čudno s obzirom na dešavanja koja su potresla ovu jedinicu u proteklih nekoliko meseci.

Krajnji rok za prijave za popunu Specijalne antiterorističke jedinice koji je MUP Srbije raspisao u junu, produžen je sa 27. jula na 11. avgust. Konkurs je rapsisan za popunu 22 radna mesta "specijalac", a tek treći put u svojoj istoriji SAJ je otvorio vrata i za prijem kandidatima iz civilstva, jer je uobičajena praksa bila da se u ovu, donedavno, elitnu jedinicu ulazilo isključivo iz MUP, jer su kandidati, osim fizičkih i psihičkih kriterijuma koje moraju da
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