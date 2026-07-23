Očekuje se veći intenzitet saobraćaja pred vikend, na prelazu Gradina čeka se oko 20 minuta

Pred početak vikenda očekuje se povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Putnička vozila od jutros se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko 20 minuta na graničnom prelazu Gradina. Veći broj vozila može se od danas očekivati na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Radovi su u toku na brojnim deonicama.