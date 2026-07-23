Partizan poslao važnu poruku navijačima: "Platili smo 1,5 miliona evra, molimo vas..."

Fudbaleri Partizana biće domaćini ekipi UNA Štrasen u prvoj utakmici druge runde kvalifikacija za Ligu konferencije koja se igra u četvrtak od 21.00.

Klub iz Humske ulice oglasio se na zvaničnom sajtu i zamolio navijače da se odgovorno ponašaju, kako bi bile izbegnute nove potencijalne kazne od strane Disciplinske komisije UEFA. "Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije UEFA. Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku, slika koju