Pojačan saobraćaj pred vikend: Očekuju se gužve i na graničnom prelazu Preševo

Predstojeći vikend doneće pojačan intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima u Srbiji, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog smene turista i većeg broja putnika koji kreću na odmor ili se vraćaju sa letovanja, očekuju se gužve na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Posebna pažnja vozačima savetuje se na jugu Srbije, gde se tokom letnje sezone tradicionalno beleži povećan promet na međunarodnom Koridoru 10. Među najopterećenijim graničnim prelazima očekuje se i Preševo, kojim svakodnevno prolaze hiljade