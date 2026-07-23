USVOJENO Turistički vaučeri od 10.000 dinara: Ko ima pravo i kada počinje prijava

Ozon pre 25 minuta
USVOJENO Turistički vaučeri od 10.000 dinara: Ko ima pravo i kada počinje prijava

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je omogućena nova podela turističkih vaučera za odmor u zemlji.

Za ovu meru izdvojeno je 300 miliona dinara, što je dovoljno za 30.000 vaučera pojedinačne vrednosti 10.000 dinara. Prema najavi ministra finansija Siniše Malog, pravo na vaučere imaće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijavljivanje će se obavljati na šalterima Pošte Srbije, a početak podele ranije je najavljen za 3. avgust. ( 021.rs⁠) Vaučeri su namenjeni za subvencionisani odmor u registrovanim ugostiteljskim objektima na teritoriji
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