Babiš: Srbiji je mesto u EU i Šengenu

Češki premijer poručio da ne razume zbog čega Srbija još nije deo šengenskog prostora i ocenio da bi u evropskim institucijama trebalo otvoreno reći ukoliko nekome smeta snažna Srbija

BEOGRAD – Srbija ima punu podršku Češke za članstvo u Evropskoj uniji i ulazak u šengenski prostor, izjavio je premijer Češke Andrej Babiš posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naglašavajući da Beograd, kao dugogodišnji prijatelj i partner Praga, ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta. Babiš je ocenio da je podrška Srbiji posebno važna u vremenu u kojem se, kako je rekao, sve više govori o ratu, a sve manje o miru. „Srbija