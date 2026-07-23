Babiš: Srbiji je mesto u EU i Šengenu

Politika pre 7 minuta
Babiš: Srbiji je mesto u EU i Šengenu

Češki premijer poručio da ne razume zbog čega Srbija još nije deo šengenskog prostora i ocenio da bi u evropskim institucijama trebalo otvoreno reći ukoliko nekome smeta snažna Srbija

BEOGRAD – Srbija ima punu podršku Češke za članstvo u Evropskoj uniji i ulazak u šengenski prostor, izjavio je premijer Češke Andrej Babiš posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naglašavajući da Beograd, kao dugogodišnji prijatelj i partner Praga, ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta. Babiš je ocenio da je podrška Srbiji posebno važna u vremenu u kojem se, kako je rekao, sve više govori o ratu, a sve manje o miru. „Srbija
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