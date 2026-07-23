Huti tvrde da su napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru

Politika pre 27 minuta
Huti tvrde da su napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru

U saopštenju UKMTO se navodi da nema izveštaja o žrtvama niti o štetnom uticaju na životnu sredinu

SANA – Jemenski pobunjenički pokret Huti („Ansar Alah“) saopštio je da je dronovima i raketama napao dva saudijska naftna tankera, „ENCELIA” i „LAYLA”, kao odgovor na kršenje pomorske blokade u Crvenom moru. Huti tvrde i da su preusmerili oko 10 komercijalnih brodova u Crvenom moru, da promene kurs i odustanu od plovidbe ka saudijskim lukama. Jemenski pobunjenici proglasili su potpunu pomorsku blokadu Saudijske Arabije u sklopu šire eskalacije povezane sa
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