Neobično otkriće u pustinji Mohave moglo bi da promeni saznanja o praistorijskoj umetnosti

Politika pre 57 minuta
Neobično otkriće u pustinji Mohave moglo bi da promeni saznanja o praistorijskoj umetnosti

Stručnjaci tek treba da potvrde tvrdnje o kamenim predmetima pronađenim kod nekadašnjeg jezera Manix

Neobično otkriće zakopano duboko u pustinji Mohave u Kaliforniji moglo bi da dovede u pitanje dosadašnja saznanja o praistorijskoj umetnosti, tvrdi amaterski arheolog koji kaže da je do otkrića došao tokom istraživanja. Ričard Dempsi, penzionisani prodavac osiguranja iz Long Biča, koji se bavi iskopavanjima iz hobija, navodi da je pronašao „ranije neuočene i nepoznate” paleolitske artefakte. Otkriće je prvi put napravljeno u oktobru 2020. godine duž obale davno
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