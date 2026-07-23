Dok drugi uživaju u koncertu on čita

Večeras mi je nešto privuklo pažnju i mnogima bi da su slučajno pogledali kraj bine.

Na stepenicama je tokom koncerta mladić čitao knjigu. Reč je o Nenad Živanoviću iz Foče, koji već tri godine radi kao montažer bine i ima svega 21 godinu. On je pošto je završio svoj posao, seo na stepenice bine i čitao “Vasilij Zajcev”, knjigu koja govori o ovom sovjetskom snajperisti tokom Drugog svetskog rata koji je proglašen počasnim građaninom Volgograda. I tako je ovaj koncert doneo i nešto posebno i pokazao da neki mladi ljudi umeju da gaje dobre navike.