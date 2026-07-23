U Ulici Vasilija Đurovića Žarkog manja saobraćaja nezgoda

Prokuplje press pre 27 minuta  |  Biljana Roganović
U Ulici Vasilija Đurovića Žarkog manja saobraćaja nezgoda

Noćas nešto posle jedan sat u Ulici Vasilija Đurovića Žarkog u Prokuplju dogodila se saobraćajna nezgoda.

Na sreću, povređenih nema, alii je pričinjena materijalna šteta. Kako javljaju svedoci, došlo je do kontakta između dva vozila i to tako što je vozilo koje je bilo drugo u istoj kolovoznoj traci udarilo vozilo ispred sebe. Ukoliko želite da podržite rad sajta, donaciju možete uplatiti putem žiro- računa: 160-6000001938574-59 ili možete da skenirate QR kod:
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