Objavljeno kako se tačno formira Studentska lista: Poznati detalji - 80 plenuma, 250 mesta, veto...

Radio 021 pre 2 sata  |  Vreme
Objavljeno kako se tačno formira Studentska lista: Poznati detalji - 80 plenuma, 250 mesta, veto...

Proces formiranja Studentske liste trenutno je u toku, a u njega je uključeno više od 80 plenuma širom Srbije. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To je objavilo Vreme, koje saznaje da su u tome jedinstveni svi fakulteti i univerziteti koji su prvobitno bili uključeni u studentske proteste u Srbiji. Kako piše Vreme, 250 mesta na listi studenata podeljeno je na šest univerzitetskih gradova - Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Kosovsku Mitrovicu. Mesta su podeljena prema broju studenata u svakom od tih centara, što znači da je Beograd dobio najveći broj mesta. Da bi se izbegla "beogradizacija",
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