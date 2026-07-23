VIDEO; FOTO: Pune tribine Karađorđa za meč Voše sa Ajaksom

Pred utakmicu Vojvodina - Ajaks počeli su da dolaze i navijači. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na platou ispred Spensa postavljen je štand za dobrovoljno davanje krvi. Došao je i veliki broj navijača Ajaksa koji ulaze na istočnu tribinu stadiona. Fudbaleri Vojvodine dočekuju večeras ekipu čuvenog Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Početak meča je u 20 časova. Nakon dve godine od poslednjeg susreta Vojvodina i Ajaks se ponovo sastaju. Te 2024. godine Ajaks je slavio u oba meča u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sve detalje o meču saznajte