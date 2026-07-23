VIDEO; FOTO: Pune tribine Karađorđa za meč Voše sa Ajaksom

Radio 021 pre 5 minuta  |  021.rs
VIDEO; FOTO: Pune tribine Karađorđa za meč Voše sa Ajaksom

Pred utakmicu Vojvodina - Ajaks počeli su da dolaze i navijači. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Na platou ispred Spensa postavljen je štand za dobrovoljno davanje krvi. Došao je i veliki broj navijača Ajaksa koji ulaze na istočnu tribinu stadiona. Fudbaleri Vojvodine dočekuju večeras ekipu čuvenog Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Početak meča je u 20 časova. Nakon dve godine od poslednjeg susreta Vojvodina i Ajaks se ponovo sastaju. Te 2024. godine Ajaks je slavio u oba meča u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sve detalje o meču saznajte
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Poznati sastavi, veliko iznenađenje na golu Partizana

UŽIVO: Poznati sastavi, veliko iznenađenje na golu Partizana

Sport klub pre 25 minuta
Veljko Paunović izgrlio Dušana Tadića: Uhvatili smo ih zajedno, da li se kapiten vraća u reprezentaciju?

Veljko Paunović izgrlio Dušana Tadića: Uhvatili smo ih zajedno, da li se kapiten vraća u reprezentaciju?

Mondo pre 10 minuta
Vojvodina u Novom Sadu protiv čuvenog Ajaksa, sve je spremno za spektakl

Vojvodina u Novom Sadu protiv čuvenog Ajaksa, sve je spremno za spektakl

Nova pre 25 minuta
Partizan - Una Štrasen uživo: Šok na golu crno-belih u Evropi!

Partizan - Una Štrasen uživo: Šok na golu crno-belih u Evropi!

Mondo pre 25 minuta
Vojvodina dočekuje Ajaks na putu do Lige konferencije

Vojvodina dočekuje Ajaks na putu do Lige konferencije

RTS pre 25 minuta
Vojvodina - Ajaks, uživo: Objavljeni su sastavi, mogu li Novosađani do iznenađenja?

Vojvodina - Ajaks, uživo: Objavljeni su sastavi, mogu li Novosađani do iznenađenja?

Mondo pre 25 minuta
UŽIVO Vojvodina – Ajaks: Selektor Paunović na Karađorđu

UŽIVO Vojvodina – Ajaks: Selektor Paunović na Karađorđu

Sport klub pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalGoogleGuglVojvodinaAjaxAjaksLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Bez pobednika u meču potencijalnih rivala Partizana

Bez pobednika u meču potencijalnih rivala Partizana

Danas pre 15 minuta
Luka Modrić odlaže penziju: Hrvat potpisao novi jednogodišnji ugovor

Luka Modrić odlaže penziju: Hrvat potpisao novi jednogodišnji ugovor

Danas pre 1 sat
FIFA rang lista: Španija prva, Srbija značajno napredovala

FIFA rang lista: Španija prva, Srbija značajno napredovala

Danas pre 1 sat
VIDEO; FOTO: Pune tribine Karađorđa za meč Voše sa Ajaksom

VIDEO; FOTO: Pune tribine Karađorđa za meč Voše sa Ajaksom

Radio 021 pre 5 minuta
(Sastavi) Saša Ilić prelomio: Ovo je Partizanov tim za Luksemburžane!

(Sastavi) Saša Ilić prelomio: Ovo je Partizanov tim za Luksemburžane!

Hot sport pre 5 minuta