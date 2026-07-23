Zemlja u kojoj se ne igra fudbal... za sada

Radio 021 pre 49 minuta  |  BBC News na srpskom
Zemlja u kojoj se ne igra fudbal... za sada

Nauru je jedina zemlja koja nikada nije odigrala zvaničnu međunarodnu fudbalsku utakmicu i gotovo niko tamo ne igra taj fudbal. Da li će se to promeniti? Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Paul Watson Fudbal se retko igra na Nauruu, osim među iseljenicima koji uživaju u ovom sportu Kao i ostatak planete, najmanju ostrvsku zemlju na svetu je poslednjih nedelja drmala fudbalska groznica. Ali čim je Španija podigla trofej Svetskog prvenstva, nestali su skoro svi tragovi fudbala na Nauruu. Na ovom pacifičkom ostrvu fudbal gotovo da i ne postoji. Nauru nikad nije sastavio tim za zvanični međunarodni meč i ima samo jedan teren - od nabijenog peska. Iako
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