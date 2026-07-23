Životni standard u Srbiji za 10 godina: Veće plate i BDP, ali zaostatak za EU ostaje

Radio 021 pre 1 sat  |  Nova Ekonomija
Životni standard u Srbiji za 10 godina: Veće plate i BDP, ali zaostatak za EU ostaje

Pre deset godina Srbija se po mnogim ekonomskim pokazateljima nalazila iza proseka Evropske unije, u međuvremenu neki su rezultati popravljeni, ali u nekim parametrima i dalje zaostajemo, prenosi Eurostat. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Evropska unija odlučila je da ne otvori Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, na šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio da je važnije koju ćemo prugu da otvorimo nego koji klaster, te da zvaničnici EU zanemaruju napredak koji je Srbija ostvarila u ekonomiji, piše Nova ekonomija. "Prelazimo i pretičemo sve one koji su godinama i decenijama bili ispred nas. Više bi trebalo da brinemo o tome da li ćemo i koji autoput da otvorimo i koju prugu, a ne koji klaster
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