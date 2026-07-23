Partizan: Navijaj za Partizan, nemoj štetiti klubu

Partizan večeras od 21.00 dočekuje ekipu Une Štrasen, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. “Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije Uefa”, podsetio je klub. “Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku, slika koju će gledaoci kraj malih ekrana videti biće