Partizan: Navijaj za Partizan, nemoj štetiti klubu

Radio sto plus pre 1 sat
Partizan: Navijaj za Partizan, nemoj štetiti klubu
Partizan večeras od 21.00 dočekuje ekipu Une Štrasen, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. “Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije Uefa”, podsetio je klub. “Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku, slika koju će gledaoci kraj malih ekrana videti biće
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