SRCE: Zbog svinjske kuge najugroženija mala domaćinstva, država mora da obezbedi nadoknade seljacima

Radio sto plus pre 16 minuta
SRCE: Zbog svinjske kuge najugroženija mala domaćinstva, država mora da obezbedi nadoknade seljacima

Iz stranke SRCE su ocenili da Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede pokazuju nemar i odsustvo strategije u borbi protiv afričke kuge svinja, navodeći da su u aktuelnom talasu epidemije eutanazirani čitavi stočni fondovi i da je stradalo gotovo 30.000 svinja.

Kako su naveli, velike industrijske farme imaju resurse da sprovedu stroge biosigurnosne mere, dok mali proizvođači, koji gaje nekoliko svinja za lične potrebe, ostaju bez zaštite i često bez naknade štete ukoliko ne ispune visoke administrativne zahteve. Dodali da takav pristup dovodi do gašenja porodičnih gazdinstava, pražnjenja sela i urušavanja domaće proizvodnje, čime se, kako su naveli, otvara prostor za uvoz mesa sumnjivog kvaliteta. Iz stranke SRCE
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