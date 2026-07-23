Kamioni i dalje čekaju satima na izlazu iz Srbije: Na Batrovcima zadržavanje čak četiri sata, evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

RINA pre 2 sata
Kamioni i dalje čekaju satima na izlazu iz Srbije: Na Batrovcima zadržavanje čak četiri sata, evo kakvo je stanje na ostalim…

Beograd - Vozače teretnih vozila i jutros očekuju višesatna zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima pri izlasku iz Srbije, dok putnička vozila prolaze bez većih problema na gotovo svim prelazima.

Najduže kolone formirane su na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni na izlazu čekaju oko 240 minuta. Na prelazu Šid zadržavanje za teretna vozila iznosi 120 minuta, dok se na Sremskoj Rači čeka oko 60 minuta. Kada je reč o putničkim vozilima, jedino je na graničnom prelazu Gradina zabeleženo kraće zadržavanje od oko 20 minuta na izlazu iz zemlje. Na svim ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja za putnička i teretna vozila. Na naplatnim stanicama na
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