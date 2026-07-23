Vlada usvojila uredbu o turističkim vaučerima za penzionere

BEOGRAD - Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista u Srbiji, saopštila je Vlada Srbije.

Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara. Vaučeri su namenjeni penzionerima čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Cilj dodele vaučera je unapređenje kvaliteta života najstarijih građana, uz podsticanje razvoja domaćeg turizma. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima „Pošte Srbije“. Članovi Vlade usvojili su i zaključak kojim se manastiru Žiča