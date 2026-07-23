Vlada Srbije odobrila 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji

RTK pre 1 sat
Vlada Srbije odobrila 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji
Vlada Srbije usvojila je danas uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji, a prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je to još jedan vid podrške i pomoći našim najstarijim sugrađanima, kojima se na taj način dodatno unapređuje kvalitet života. „Opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000
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