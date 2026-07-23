Pretežno sunčano, popodne nestabilno uz lokalne pljuskove

U Srbiji će posle podne biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu, najpre na severu, gde je na snazi žuti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 29 stepeni.

Ujutro i pre podne biće pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu će prepodne biti pretežno sunčano, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a uveče