Šapić: Đačka pomoć biće isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra

RTS pre 2 sata
Šapić: Đačka pomoć biće isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra

Gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Najavio je izgradnju osam kružnih tokova na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu. Rekao je da će termin za završetak radova na "Novom srpskom mostu" biti pomeren.

Na konfreneciji za novinare, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da će do 1. septembra biti isplaćen iznos od 10.000 dinara, a do kraja septembra, odnosno do početka oktobra biće isplaćen ostatak pomoći. Šapić je rekao da je "više pažnje dobilo to što novčana pomoć kasni", nego sama odluka da će građani dobiti pomoć. "Očigledno je pomoć trebalo da kasni da bi ljudi primetili da im ta pomoć znači", zaključio je Šapić. Osam novih kružnih tokova na Novom
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