BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

RTV pre 32 minuta  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

BEOGRAD - SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsednik Donald Tramp najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Istovremeno, stižu upozorenja da bi nastavak sukoba mogao da uvuče čitav region u rat.

Šef Bele kuće upozorio je da će svaki put kada Iran napadne neki brod u Ormuskom moreuzu, SAD bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu. "Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp. "Oko za oko", odgovara iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

RTS pre 42 minuta
Tramp preti da će napasti iransku infrastrukturu za svaki napad na brod u Ormuskom moreuzu, iz Teherana mu stigao odgovor

Tramp preti da će napasti iransku infrastrukturu za svaki napad na brod u Ormuskom moreuzu, iz Teherana mu stigao odgovor

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Rubio i Lavrov o nastavku mirovnih pregovora; EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji

UKRAJINSKA KRIZA Rubio i Lavrov o nastavku mirovnih pregovora; EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji

RTV pre 37 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

RTV pre 32 minuta
(Mapa) Iran preti našim komšijama! Evropa vrvi od vojske SAD, a tri američke baze se nalaze blizu Srbije

(Mapa) Iran preti našim komšijama! Evropa vrvi od vojske SAD, a tri američke baze se nalaze blizu Srbije

Blic pre 7 minuta
Tamo iza severnog zida

Tamo iza severnog zida

Velike priče pre 57 minuta
Pojavio se neočekivani izvor svetlosti, a onda su astronomi ostali zapanjeni: Nakon više od 10 godina pronašli su gasnog džina…

Pojavio se neočekivani izvor svetlosti, a onda su astronomi ostali zapanjeni: Nakon više od 10 godina pronašli su gasnog džina

Blic pre 1 sat