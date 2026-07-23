BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp preti napadima na mostove i elektrane; Teheran odgovara: Oko za oko

BEOGRAD - SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsednik Donald Tramp najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Istovremeno, stižu upozorenja da bi nastavak sukoba mogao da uvuče čitav region u rat.

Šef Bele kuće upozorio je da će svaki put kada Iran napadne neki brod u Ormuskom moreuzu, SAD bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu. "Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp. "Oko za oko", odgovara iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči