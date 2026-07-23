Čardak, Paragovo i deo Popovice danas bez vode ili sa slabijim pritiskom

RTV pre 43 minuta  |  RTV
Čardak, Paragovo i deo Popovice danas bez vode ili sa slabijim pritiskom

NOVI SAD - Zbog planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad, stanovnici Čardaka, Paragova i dela Popovice, u okolini Mošine vile, danas će od 8.30 do 13.30 časova imati smanjen pritisak u vodovodnoj mreži ili potpuni prekid vodosnabdevanja.

Nadležni mole građane za razumevanje i preporučuju da na vreme obezbede dovoljne količine vode za period trajanja radova. Građani prijavu kvarova i dodatne informacije o vodosnabdevanju mogu dobiti putem besplatnog broja 0800 333 021.
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