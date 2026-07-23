Dačić predsedavao sednicom Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predsedavao je danas sednicom Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, na kojoj su razmatrani rezultati u oblasti bezbednosti saobraćaja, dosadašnje aktivnosti i prioriteti za naredni period.

Sednici je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, koji je poručio da bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade Srbije, jer je svaki sačuvan ljudski život najveći uspeh države. Predsednik Vlade je istakao i da rezultati ostvareni zajedničkim radom nadležnih institucija potvrđuju da preventivne mere, dosledna primena propisa i razvoj savremenih rešenja daju konkretne rezultate, ali da zajednički cilj ostaje stvaranje