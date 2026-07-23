Đurić: Državni i nacionalni interes Srbije je da se dodatno poveže sa zemljama ASEAN

RTV pre 36 minuta  |  Tanjug
Đurić: Državni i nacionalni interes Srbije je da se dodatno poveže sa zemljama ASEAN

MANILA - Državni i nacionalni interes Srbije je da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), poručio je večeras u Manili ministar spoljnih poslova Marko Đurić dodajući da te zemlje jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima - ekonomskom, političkom, pa i demografskom za budućnost čovečanstva u 21. veku.

Đurić koji je započeo posetu Filipinima, gde će sutra učestvovati na konferenciji na visokom nivou visokih strana ugovornica Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, kazao je da delegacija Srbije na samitu ASEAN-a ima veoma važnu misiju sa tri glavna cilja. "Prvi je razvoj bilateralne saradnje sa Filipinima, kao zemljom od 124 miliona stanovnika, sa rastućom ekonomijom i koja ulazi u prvih 20 ekonomija sveta. Ovaj region, region ASEAN-a, je region
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