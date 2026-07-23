EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

RTV pre 59 minuta  |  Tanjug
EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

BEOGRAD - Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju u hidroelektranama Đerdap 1 i Đerdap 2, ali nema razloga za brigu jer je snabdevanje električnom energijom stabilno, rečeno je jutros Tanjugu u Elektroprivredi Srbije.

Posle 2025. godine koja je bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji od početka rada naše najveće hidroelektrane i trenutna situacija izuzetno je hidrološki teška. Uprkos tome što su svi revitalizovani agregati u hidroelektrani Đerdap 1 potpuno pogonski spremni i koriste svaku kap Dunava da je pretvore u energiju, proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji. "Ove godine zabeležene su
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

RTS pre 9 minuta
Znatno otežana proizvodnja struje zbog niskog Dunava, ali EPS uverava: "Građani da ne brinu"

Znatno otežana proizvodnja struje zbog niskog Dunava, ali EPS uverava: "Građani da ne brinu"

Radio 021 pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavEPSElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Koje banje nude najpovoljnije pakete za penzionere i koliko koštaju?

Koje banje nude najpovoljnije pakete za penzionere i koliko koštaju?

Kamatica pre 4 minuta
Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

N1 Info pre 9 minuta
Velika šansa za zaradu pred veliki rast cene akcije Apple-a

Velika šansa za zaradu pred veliki rast cene akcije Apple-a

N1 Info pre 9 minuta
EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

RTS pre 9 minuta
Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Nova pre 4 minuta