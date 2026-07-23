Nafta Brent poskupela na skoro 98$, evropski indeksi u padu, ECB odlučuje o kamatama

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Nafta Brent poskupela na skoro 98$, evropski indeksi u padu, ECB odlučuje o kamatama

NJUJORK/ MOSKVA/ FRANKFURT - Nafta Brent je danas poskupela na skoro 98 dolara po barelu usled novih eskalacija na Bliskom istoku, evropski berzanski indeksi su u padu, dok tržišta očekuju odluku Evropske centralne banke (ECB) o kamatnim stopama koja će biti saopštena u 14.15 časova.

Cena nafte Brent je u 9.45 časova porasla za 3,94 odsto na 97,879 dolara, a američke nafte WTI za 3,06 odsto na 89,537 dolara. Nemački DAX je pao za 0,87 odsto, francuski CAC 40 za 0,96 odsto, britanski FTSE za 0,18 odsto, moskovski MOEX za 0,69 odsto. Poslednji talas zabrinutosti izazvan je napadom na saudijski naftni tanker koji je pogođen projektilom nepoznatog porekla, a na brodu je izbio požar koji je posada uspela da obuzda. Gotovo istovremeno, jemenski Huti,
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