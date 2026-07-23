Nizak vodostaj Dunava zaustavlja barže; Kojčić: Transport goriva sve skuplji

RTV pre 34 minuta  |  RTS
Nizak vodostaj Dunava zaustavlja barže; Kojčić: Transport goriva sve skuplji

BEOGRAD - Nizak vodostaj Dunava zaustavlja barže i dodatno otežava snabdevanje naftnim derivatima, u trenutku kada tržište potresa globalna energetska kriza. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić ocenio je da rafinerija u Pančevu ostaje ključ stabilnosti domaćeg snabdevanja jer pokriva najmanje 80 odsto potreba tržišta, dok problem predstavlja 20 do 30 odsto derivata koji se uvoze.

Raša Kojčić je, rekao da je Dunav u ovom delu Evrope ključna saobraćajnica za brodski transport ne samo derivata, već i svih ostalih vrsta robe. "U ovom momentu kad je vodostaj jako nizak, dolazi do problema zato što barže ne mogu da se tovare u punom obimu. Znači, brodari moraju da tovare manje količine derivata u barže kako bi uopšte mogli da plove", objasnio je Kojčić. Manje količine po brodu znače skuplji transport, ali i nemogućnost dopreme ugovorenih količina
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