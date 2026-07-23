Produžen konkurs za popunu 22 mesta u SAJ-u do 11. avgusta

BEOGRAD - Rok za podnošenje prijava na javni konkurs za pohađanje Selekcione obuke za SAJ radi popune radnog mesta "specijalac" biće produžen do 11. avgusta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, rok za podnošenje prijava za popunu 22 mesta u SAJ-u počeo je da teče 13. juna 2026. godine, a svi uslovi konkursa objavljenog 12. juna ostaju nepromenjeni. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su isključivo državljani Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Kandidati treba da imaju završeno srednje