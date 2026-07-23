Produžen konkurs za popunu 22 mesta u SAJ-u do 11. avgusta

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Produžen konkurs za popunu 22 mesta u SAJ-u do 11. avgusta

BEOGRAD - Rok za podnošenje prijava na javni konkurs za pohađanje Selekcione obuke za SAJ radi popune radnog mesta "specijalac" biće produžen do 11. avgusta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, rok za podnošenje prijava za popunu 22 mesta u SAJ-u počeo je da teče 13. juna 2026. godine, a svi uslovi konkursa objavljenog 12. juna ostaju nepromenjeni. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su isključivo državljani Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Kandidati treba da imaju završeno srednje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Produžen konkurs za SAJ: Da li je razlog slabo interesovanje

Produžen konkurs za SAJ: Da li je razlog slabo interesovanje

Vranje news pre 29 minuta
Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Danas pre 1 sat
Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

N1 Info pre 1 sat
Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Glas Zaječara pre 1 sat
Šansa za buduće specijalce: Produžen konkurs za 22 mesta u SAJ-u

Šansa za buduće specijalce: Produžen konkurs za 22 mesta u SAJ-u

Dnevnik pre 1 sat
VIDEO: SAJ produžio rok za prijavu civila na konkurs

VIDEO: SAJ produžio rok za prijavu civila na konkurs

Radio 021 pre 1 sat
Produžen konkurs za SAJ: Otvorena prijava za 22 mesta specijalca, evo do kada traje

Produžen konkurs za SAJ: Otvorena prijava za 22 mesta specijalca, evo do kada traje

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSAJ

Društvo, najnovije vesti »

Godišnjica ubistva srpskih žetelaca u Starom Grackom: 27 godina od zločina za koji niko nije odgovarao

Godišnjica ubistva srpskih žetelaca u Starom Grackom: 27 godina od zločina za koji niko nije odgovarao

N1 Info pre 14 minuta
Znanje je najvažniji kapital: Mladi iz Srbije među najboljima u Evropi uz podršku UniCredit Fondacije

Znanje je najvažniji kapital: Mladi iz Srbije među najboljima u Evropi uz podršku UniCredit Fondacije

N1 Info pre 14 minuta
"Grad Beograd daje milione za SNS paravojsku, a nema para za plate radnika Apoteke Beograd"

"Grad Beograd daje milione za SNS paravojsku, a nema para za plate radnika Apoteke Beograd"

Nova pre 14 minuta
Građani dobili Radoslava, "službenika" koji ne ide na godišnji odmor, niti na bolovanje

Građani dobili Radoslava, "službenika" koji ne ide na godišnji odmor, niti na bolovanje

Blic pre 9 minuta
Rubio posle sastanka sa Lavrovom: SAD spremne da ponude nove ideje za mir u Ukrajini

Rubio posle sastanka sa Lavrovom: SAD spremne da ponude nove ideje za mir u Ukrajini

Politika pre 9 minuta