UKRAJINSKA KRIZA Rubio i Lavrov o nastavku mirovnih pregovora; EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji

RTV pre 37 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA Rubio i Lavrov o nastavku mirovnih pregovora; EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji

BEOGRAD - Rat u Ukrajini - 1611. dan. Američki državni sekretar Marko Rubio razgovaraće s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom o rešavanju ukrajinske krize, na marginama samita ASEAN u Manili na Filipinima. Rojters saznaje da predstavnici država članica Evropske unije nisu uspeli da dogovore novi 21. paket sankcija Rusiji i da će se tim povodom sastati ponovo danas.

Ukrajina je u kontraofanzivama u ovoj godini uspela da povrati 700 kilometara svoje teritorije, saopštio je odlazeći glavnokomandujući oružanih snaga Oleksandr Sirski. Na njegovo mesto imenovan je general-major Mihailo Drapatij, dok je general-major Igor Skibjuk zamenio dosadašnjeg načelnika Gneralštaba Oružanih snaga Andrija Gnatova. Predsednik Volodimir Zelenski najavljuje da novo vojno rukovodstvo priprema modernizaciju Odbrambenih snaga Ukrajine, koja treba da
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