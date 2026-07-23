Vučić se sastaje sa Babišem, prisustvuju i plenarnom sastanku delegacija

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji (22. i 23. jula), saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će najpre imati tet-a-tet sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Češke Republike predvođen predsednikom Srbije i premijerom Češke, nakon čega će delegacije, uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera održati okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju". Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je sinoć večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša,