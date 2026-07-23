Jutro vrlo sveže, tokom dana malo toplije nego juče

U četvrtak jutro vrlo sveže, a tokom dana toplije nego u sredu.

Pre podne sunčano, a popodne lokalni razvoj oblaka koji se premeštaju iz pravca severozapada i mogu usloviti vrlo retku kratkotrajnu kišu i poneki lokalni pljusak u Vojvodini. U većini predela ostaje suvo tokom dana. Međutim, uveče i u toku noći ka petku raste šansa za kišu i pljuskove, posebno u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar ujutru slab zapadni, a popodne umeren severozapadni i severni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 9°C u