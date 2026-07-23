Bez napretka, malo optimizma na sastanku Rubija i Lavrova o ratu u Ukrajini

Vodeće američke i ruske diplomate sastale su se u novom pokušaju pronalaska načina za okončanje više od četiri godine dugog rata Moskve protiv Ukrajine, ali su obje strane poručile da nije bilo novih pomaka niti razloga za optimizam.

Sastanak 23. jula između američkog državnog sekretara Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova održan je u trenutku kada su zamrznuti američki napori za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa fokus preusmjerava na rat s Iranom, a Kremlj ne pokazuje znakove odustajanja od maksimalističkih zahtjeva u ratu. Nakon sastanka, koji je trajao svega 35 minuta, Rubio je rekao da su razgovori bili