EU kaznila Gugl sa 890 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima

Evropska unija danas je kaznila Gugl sa 890 miliona evra (milijardu dolara) uz navode da je taj tehnološki gigant prekršio Zakon o digitalnim tržištima postavljanjem Gugl Pleja i svog pretraživača da usmeri potrošača ka sopstvenim uslugama i aplikacijama na uštrb konkurenata.

Ovo je najnovija mera protiv velikih tehnoloških firmi od strane Brisela koji predvodi u svetu u obuzdavanju nekih od najvećih svetskih kompanija od Silicijumske doline do Pekinga. Gugl je nedavno izgubio žalbu na kaznu od 4,5 milijardi dolara zbog kršenja propisa protiv monopolskog ponašanja koji mu je EU odredila zato što je gušio konkurenciju i smanjio izbor potrošača preko dominancije njegovog mobilnog Android operativnog sistema. Izvršno telo EU, Evropska