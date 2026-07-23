Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Serbian News Media pre 1 sat
Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Napad Huta u Crvenom moru preti da otvori novi front u ratu koji je potresao globalnu ekonomiju, navodi AP.

Centralna komanda SAD je saopštila da su udari američke vojske osmišljeni tako da „dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi civilne i komercijalne brodove koji prolaze kroz regionalne vode“. SAD nastoje da povrate kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ponovo uspostave međunarodni pomorski saobraćaj na tim rutama. Predsednik SAD Donald Tramp juče je upozorio da će SAD uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kada Iran bude gađao brod u Ormuskom moreuzu. U Iranu
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Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Beta pre 1 sat
Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

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Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru: SAD gađaju Iran 12. noć zaredom

Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru: SAD gađaju Iran 12. noć zaredom

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Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

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Huti napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, američki napadi na Iran 12. noć zaredom

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