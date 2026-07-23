Vremenska prognoza za četvrtak, 23. jul: Danas jutro sunčano, popodne oblačno sa kišom

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za četvrtak, 23. jul: Danas jutro sunčano, popodne oblačno sa kišom

Vreme u Srbiji će danas ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, popodne oblačno sa kratkotrajnom kišom na severu, a uveče na zapadu i u centralnim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, tokom dana promeljivo sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada moguća je slaba kiša. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
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