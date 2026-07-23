Proizvodnja struje među najlošijima u istoriji; EPS poručuje - nema razloga za brigu

Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju u hidroelektranama Đerdap 1 i Đerdap 2, ali nema razloga za brigu jer je snabdevanje električnom energijom stabilno, rečeno je jutros Tanjugu u Elektroprivredi Srbije.

Posle 2025. godine koja je bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji od početka rada naše najveće hidroelektrane i trenutna situacija izuzetno je hidrološki teška. Uprkos tome što su svi revitalizovani agregati u hidroelektrani Đerdap 1 potpuno pogonski spremni i koriste svaku kap Dunava da je pretvore u energiju, proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji. Ističu da je završena