Proizvodnja struje među najlošijima u istoriji; EPS poručuje - nema razloga za brigu

Sputnik pre 1 sat
Proizvodnja struje među najlošijima u istoriji; EPS poručuje - nema razloga za brigu

Suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču i na proizvodnju u hidroelektranama Đerdap 1 i Đerdap 2, ali nema razloga za brigu jer je snabdevanje električnom energijom stabilno, rečeno je jutros Tanjugu u Elektroprivredi Srbije.

Posle 2025. godine koja je bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji od početka rada naše najveće hidroelektrane i trenutna situacija izuzetno je hidrološki teška. Uprkos tome što su svi revitalizovani agregati u hidroelektrani Đerdap 1 potpuno pogonski spremni i koriste svaku kap Dunava da je pretvore u energiju, proizvodnja struje na Dunavu i 2026. godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji. Ističu da je završena
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Trenutna situacija izuzetno je hidrološki teška" Oglasio se EPS: Nema razloga za brigu, snabdevanje strujom stabilno

"Trenutna situacija izuzetno je hidrološki teška" Oglasio se EPS: Nema razloga za brigu, snabdevanje strujom stabilno

Dnevnik pre 2 minuta
Suša obara proizvodnju u Đerdapu: I 2026. među najgorim godinama za hidroelektrane

Suša obara proizvodnju u Đerdapu: I 2026. među najgorim godinama za hidroelektrane

N1 Info pre 1 sat
EPS: Uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

EPS: Uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

RTK pre 1 sat
EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

EPS: Snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

RTS pre 1 sat
Znatno otežana proizvodnja struje zbog niskog Dunava, ali EPS uverava: "Građani da ne brinu"

Znatno otežana proizvodnja struje zbog niskog Dunava, ali EPS uverava: "Građani da ne brinu"

Radio 021 pre 1 sat
EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

EPS: Nema razloga za brigu, uprkos niskom vodostaju Dunava snabdevanje strujom stabilno

Euronews pre 1 sat
Nizak vodostaj utiče na proizvodnju struje, agregati koriste svaku kap Dunava: oglasio se EPS

Nizak vodostaj utiče na proizvodnju struje, agregati koriste svaku kap Dunava: oglasio se EPS

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavEPSElektroprivreda Srbijestrujaekonomija

Ekonomija, najnovije vesti »

Može li Đerdap 3 postati energetski adut Srbije u trci za AI data centre?

Može li Đerdap 3 postati energetski adut Srbije u trci za AI data centre?

Bloomberg Adria pre 42 minuta
Kako da testament napišete potpuno besplatno? Ovo su uslovi koje treba da ispunite

Kako da testament napišete potpuno besplatno? Ovo su uslovi koje treba da ispunite

Kamatica pre 16 minuta
Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Forbes pre 17 minuta
Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Nedeljnik pre 17 minuta
Beograd raspisao tender od 250 miliona dinara za obnovu saobraćajnica od betonskih ploča i kocke

Beograd raspisao tender od 250 miliona dinara za obnovu saobraćajnica od betonskih ploča i kocke

Ekapija pre 36 minuta