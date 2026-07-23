Rubio: Predlozi iz Enkoridža su propali, potrebne su nove ideje za Ukrajinu

Potrebne su nove ideje i predlozi za rešavanje ukrajinskog sukoba, rekao je Marko Rubio nakon razgovora sa Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima.

On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio „dobar i iskren“. Rubio je takođe naglasio da je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja: Vašington želi da igra konstruktivnu ulogu u okončanju ukrajinskog sukoba. Po njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su uvek otvorene za nove sastanke sa predstavnicima Ruske Federacije. Istovremeno, Rubio je naglasio da se politika SAD u pogledu isporuka oružja Ukrajini nije promenila.