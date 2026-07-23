Zaharova uzvratila Rubiju: Tramp je obećavao da će završiti sukob u Ukrajini za 24 sata

Sputnik pre 3 sata
Zaharova uzvratila Rubiju: Tramp je obećavao da će završiti sukob u Ukrajini za 24 sata

Američki predsednik Donald Tramp je više od 80 puta obećao da će okončati sukob u Ukrajini za 24 sata, a takođe je pozitivno ocenio samit u Enkoridžu, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Ona se tim rečima osvrnula na izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je novinarima, posle susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, rekao: „Mislite da smo rešili sukob u Ukrajini za 30 minuta? Ne ide to tako.“ Zaharova je s tim u vezi odgovorila: Pogledajte i:
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