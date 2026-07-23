Edita Aradinović objavila sliku iz porodilišta, evo kako izgleda nakon porođaja!

Pevačica Edita Aradinović koja se juče porodila i na svet doneća ćerku, oglasila se iz porodilišta Narodni front.

Naime, Edita Aradinović je nakon porođaja najpre podelila fotografiju svoje ćerke i zahvalila se na čestitkama, a onda i pokazala kako izgleda nakon carskog reza. – Hvala svima, i ako nekome nisam odgovorila ne zamerite. Ne znam di sam, ne znam ko sam, znam samo s kim sam, napisala je Edita. Podsetimo, pevačica Edita Aradinović porodila se u Narodnom frontu i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia. „Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam,