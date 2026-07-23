Dao gol na Svetskom prvenstvu, Marokanac sada promenio klub u Premijer ligi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dao gol na Svetskom prvenstvu, Marokanac sada promenio klub u Premijer ligi

Marokanski fudbaler Isa Diop zvanično je pojačao ekipu Ipsviča, objavio je engleski klub.

Ovaj transfer dolazi uz obećavajući ugovor do leta 2030. godine, a vrednost prelaska iz Fulama iznosi 10 miliona evra, prenosi Skaj sport. - Uzbuđen sam što pravim naredni korak u karijeri. Znam koliko je Ipsvič veliki klub i uživao sam u svim razgovorima koje sam vodio pre donošenja odluke o prelasku. Ovo je pravo mesto za mene. Imao sam veoma sadržajno leto, tokom kojeg sam predstavljao Maroko na Svetskom prvenstvu - izjavio je Diop. Prošle sezone, Isa Diop je
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