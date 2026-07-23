Dejan Tomašević i Dejan Bojović posetili badminton reprezentataciju Srbije

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dejan Tomašević i Dejan Bojović posetili badminton reprezentataciju Srbije

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije ( OKS) Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović posetili su reprezentativce Srbije u badmintonu i poželeli im mnogo uspeha na predstojećim Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.

Kako se navodi u saopštenju OKS, Tomašević i Bojović su tokom posete razgovarali su sa sportistima i članovima stručnog štaba o završnim pripremama za jedno od najznačajnijih multisportskih takmičenja ove godine. Tomašević i Bojović istakli su da veruju u kvalitet, posvećenost i predan rad reprezentativaca, naglasivši da će dostojno predstavljati Srbiju na Mediteranskim igrama. - Predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije pružili su punu podršku badminton
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