Dejan Tomašević i Dejan Bojović posetili badminton reprezentataciju Srbije

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije ( OKS) Dejan Tomašević i generalni sekretar Dejan Bojović posetili su reprezentativce Srbije u badmintonu i poželeli im mnogo uspeha na predstojećim Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.

Kako se navodi u saopštenju OKS, Tomašević i Bojović su tokom posete razgovarali su sa sportistima i članovima stručnog štaba o završnim pripremama za jedno od najznačajnijih multisportskih takmičenja ove godine. Tomašević i Bojović istakli su da veruju u kvalitet, posvećenost i predan rad reprezentativaca, naglasivši da će dostojno predstavljati Srbiju na Mediteranskim igrama. - Predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije pružili su punu podršku badminton