Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - UNA Štrasen u 2. kolu kvalifikacija za LK

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - UNA Štrasen u 2. kolu kvalifikacija za LK

Fudbaleri Partizana svoju evropsku priču započinju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, duelom protiv luksemburškog kluba UNA Štrasen, najpre na domaćem terenu.

Prvi susret na programu je u četvrtak od 21 čas. Neprijatno iznenađenje za navijače Partizana dogodilo se u prvom kolu Superlige Srbije protiv Zemuna u Ubu, gde je rival golom u nadoknadi uspeo da dođe do boda i tako priredi iznenađenje. Crno-beli su tako odmah na početku kampanje krenuli iz minusa u odnosu na Crvenu zvezdu, ali je jasno da je pred ekipom Saše Ilića proces uigravanja, što je on sam i pre početka kampanje napomenuo. UNA Štrasen je nepoznanica, a
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